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В Москве рассказали о фестивалях на ВДНХ в ближайшие выходные 

RT на русском + ещё 13 2 часа назад
Фото: © mos.ru
В Москве рассказали о фестивалях на ВДНХ, запланированных в ближайшие выходные, передаёт ФАН.
В частности, продолжится фестиваль «Ритм моего города». Его программа включает спортивные соревнования и мастер-классы по паркуру и воркауту.
В Северном сквере открылся Московский международный фестиваль «Сады и люди на ВДНХ», передаёт портал мэра и правительства.
Кроме того, в субботу, 17 августа, в комплексе «Техноград» состоится фестиваль плова. Запланированы мастер-классы по приготовлению еды.
Как сообщает сайт «Москва 24», кулинары Давид Хачатрян, Александр Муравлев, Антон Гришин, Сергей Каштанов и Леонид Рыжиков расскажут, как обжаривать мясо, в какой момент добавлять рис, что такое зира.
Фестиваль завершит концерт MusicBox.
Ранее сообщалось, что форум «Город образования» проведут на ВДНХ.
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Новости Москвы , Давид Хачатрян , Антон Гришин , Москва
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