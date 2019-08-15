В Москве рассказали о фестивалях на ВДНХ в ближайшие выходные

Москве рассказали о фестивалях на ВДНХ, запланированных в ближайшие выходные, передаёт ФАН.

В частности, продолжится фестиваль «Ритм моего города». Его программа включает спортивные соревнования и мастер-классы по паркуру и воркауту.

В Северном сквере открылся Московский международный фестиваль «Сады и люди на ВДНХ», передаёт портал мэра и правительства.

Кроме того, в субботу, 17 августа, в комплексе «Техноград» состоится фестиваль плова. Запланированы мастер-классы по приготовлению еды.

Как сообщает сайт «Москва 24», кулинары Давид Хачатрян , Александр Муравлев, Антон Гришин , Сергей Каштанов и Леонид Рыжиков расскажут, как обжаривать мясо, в какой момент добавлять рис, что такое зира.

Фестиваль завершит концерт MusicBox.

Ранее сообщалось, что форум «Город образования» проведут на ВДНХ.