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Найдены предполагаемые следы пожара в Москве 1571 года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Археологии, ведущие раскопки в центре Кремля, предположительно нашли следы большого пожара Москвы 1571 года, случившегося в результате татарского нашествия, сообщил директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН Николай Макаров.
По словам Макарова, археологи вышли на горизонт больших пожаров.
«Мы видим в раскопе огромные завалы углей, которые остались от каких-то сгоревших строений. Мы пока не можем точно датировать этот пожар и связать его с определенными историческими событиями», — передает РИА «Новости» слова Макарова.
Он предположил, что найдены следы знаменитого пожара 1571 года, когда Москва была захвачена (татарским ханом) Давлет-Гиреем, который сжег город.
«И хотя Кремль не был занят Давлет-Гиреем, но Кремль сильно пострадал от пожаров», — добавил Макаров.
Ранее президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам осмотра парка на месте демонтированного 14-го корпуса Московского Кремля. Глава государства поручил проработать вопрос археологических раскопок Восточной части Кремля, представить предложения по созданию музейного комплекса на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела в Кремле, представить предложения о создании пунктов пропуска в Кремль через Боровицкую и Спасскую башни для прохода туристов и посетителей, создать дополнительный туристский маршрут по территории Московского Кремля без посещения музеев, с отдельным входным билетом, рассмотреть вопрос о воссоздании в Кремле креста в память о трагической гибели великого князя Сергея Александровича.
Напомним, в ноябре 2018 года под Москвой обнаружили череп мамонта с «кладом» внутри.
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Новости Москвы , Николай Макаров , Михаил Архангел , Владимир Путин , РАН , РИА Новости , Москва
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