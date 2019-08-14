Согласован проект реконструкции кинотеатра «Полярный»

Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Полярный» на северо-востоке столицы. Об этом сообщает портал Стройкомплекса Москвы.

«Важно, что после реконструкции кинотеатр не утратит историческую функцию — здесь запроектировано четыре современных кинозала», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отмечается, что после масштабной реконструкции в кинотеатре появятся четыре кинозала, детская игровая комната и ресторан. Большой многофункциональный зал будет вмещать 357 человек, два малых — по 127 мест и один повышенной комфортности на 16 мест.

Вдохновленные названием кинотеатра авторы проекта разработали дизайн фасада, напоминающий поверхность айсберга или кристаллы льда. Его изготовят из многослойного стекла зелено-синего оттенка.

Справочно:

Кинотеатр «Полярный» расположен на Полярной улице, 9. Был построен в 1964 году.