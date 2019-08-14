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Согласован проект реконструкции кинотеатра «Полярный» 

Москва меняется + ещё 3 5 часов назад
Фото: проектное решение реконструкции
Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Полярный» на северо-востоке столицы. Об этом сообщает портал Стройкомплекса Москвы.
«Важно, что после реконструкции кинотеатр не утратит историческую функцию — здесь запроектировано четыре современных кинозала», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Отмечается, что после масштабной реконструкции в кинотеатре появятся четыре кинозала, детская игровая комната и ресторан. Большой многофункциональный зал будет вмещать 357 человек, два малых — по 127 мест и один повышенной комфортности на 16 мест.
Вдохновленные названием кинотеатра авторы проекта разработали дизайн фасада, напоминающий поверхность айсберга или кристаллы льда. Его изготовят из многослойного стекла зелено-синего оттенка.

Справочно:

Кинотеатр «Полярный» расположен на Полярной улице, 9. Был построен в 1964 году.
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