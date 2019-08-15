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В Пушкинском музее пройдёт выставка Якоба Йорданса 

RT на русском + ещё 10 3 часа назад
Фото: Я. Йорданс — Сатир в гостях у крестьянина, 1622 / © Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина пройдёт выставка фламандского художника Якоба Йорданса, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Экспозиция «Русские Йордансы» откроется 17 сентября. Она включает наиболее значимые работы, находящиеся в музеях России.
Йорданс — представитель фламандского барокко. Первые его работы для Эрмитажа купила Екатерина II.
На выставке можно будет увидеть 15 крупноформатных картин и около 20 рисунков из собраний Пушкинского музея, Эрмитажа, Художественных музеев Нижнего Новгорода и Перми.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» пройдёт выставка новых археологических находок.
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