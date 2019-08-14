Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Метрогородок). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районах Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юге (в районе Бирюлево Восточное), на юго-востоке (в районе Капотня), на востоке (в районах Вешняки, Новогиреево, Ивановское).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Бесединском, Володарском, Новорязанском, Быковском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Мичуринском, Ленинском, Октябрьском, Рязанском проспектах, на проспекте Маршала Жукова, проспекте Андропова, проспекте Вернадского, проспекте Мира, на ул. Липецкая, Профсоюзная, Люблинская.

Движение на Третьем транспортном кольце преимущественно затрудено, кроме района Лефортово. Также затруднения в движении отмечаются на Садовом кольце.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных, Большом Устьинском, Комиссариатском мостах, на Москворецкой, Котельнической, Серебрянической, Болотной, Пречистенской, Софийской набережных, на ул. Балчуг, Варварка, Ильинка, Солянка, Мясницкая, Большая Лубянка, Сретенка, Тверская, Большая Никитская, Новый Арбат, Остоженка, Пречистенка, Большая Якиманка, Большая Полянка, Новокузнецкая, на Яузском, Рождественском, Страстном, Тверском, Никитском, Гоголевском бульварах, на Новой площади, а также в Театральном, Лубянском и Китайгородском проездах.

Согласно данным сервиса в 20:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, а в 21:00 — до трех.