Москвичей возмутило появление скандальной звезды в социальной рекламе

Пользователи сети раскритиковали социальную кампанию экспертного центра «Пробок.нет», направленную на ответственное поведение в общественном транспорте, после того, как среди участников проекта появилась телеведущая Виктория Лопырева . Юзеры обратили внимание на то, что те люди, которые сами не отличаются хорошими манерами, едва ли могут появляться в подобной рекламе, призывающей к проявлению вежливости в общественном транспорте. Подробности — в материале МОСЛЕНТЫ.

Горожане оценили идею организаторов разместить в подземке плакаты с изображением известных личностей — например, актеров, или спортсменов, — которые напоминают о правилах поведения и призывают уступать места пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам, а также просто быть вежливыми. По мнению экспертов, такая инициатива способна сделать общественный транспорт более дружелюбным.

Однако аудиторию возмутило присутствие в кампании ведущей и посла ЧМ по футболу Лопыревой — как отметили некоторые пользователи, ее кандидатура — не самая подходящая на роль «учителя вежливости», так как она сама не отличается адекватным поведением в транспорте. В частности, в сети вспомнили, как в 2014 году звезду сняли с рейса в аэропорту Екатеринбурга после того, как она заняла в самолете место, которое было предназначено для пассажирки с младенцем, а впоследствии отказалась выполнять требования бортпроводников и вела себя резко.

Кроме того, в соцсетях подчеркнули, что большинство представителей шоу-бизнеса, в том числе принявших участие в кампании, едва ли пользуются общественным транспортом.

«Люди, кто в глаза не видел общественный транспорт, говорят о том, как надо себя вести. Плюс еще это должен быть или эксперт, или лидер общественного мнения. Для доверия со стороны аудитории. А может, тут просто пропущено "а не как". Типа: "Будь вежливым в транспорте, а не как Лопырева"», — сказал один из комментаторов.

«Когда она в последний раз в метро спускалась вообще?» — задался вопросом другой.

По мнению еще одного пользователя, в социальной рекламе стоит задействовать обычных людей, а не звезд: «Спорные персонажи актерского цеха на огромных транспарантах поучают народ. Ничего не имею против кино, но почему этому не может учить какой-нибудь капитан первого ранга, летчик-испытатель, инженер — автор хорошего масштабного проекта, архитектор, бортпроводник, химик, ученый…»