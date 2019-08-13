«Яму» на Хохловской площади хотят оградить забором

В Басманной межрайонной прокуратуре предложили установить ограждения и камеры вокруг "Ямы" на Хохловской площади, передает телеканал Москва 24. Для охраны по выходным и праздникам хотят задействовать полицейских, а также нанять сотрудников ЧОП.

По данным прокуратуры, с начала года за беспорядки в этом месте оштрафовали около 600 человек. Драки нередко возникали между посетителями и активистами, которые самовольно приходили разбираться с отдыхающими. По словам последних, те сами провоцировали стычки.

В конце июня Хохловскую площадь закрывали на ремонт. Там находится самая масштабная экспозиция археологического памятника под открытым небом — фрагмент каменного основания стены Белого города. Это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, построенной зодчим Федор Конем в XVI веке.

Фрагмент стены нашли более десяти лет назад во время строительства площади. Во время благоустройства в 2017 году археологический памятник почистили, участок стены покрыли специальным защитным составом, а вокруг него сделали амфитеатр.

В начале июля амфитеатр открыли. В префектуре ЦАО рассказали, что территорию почистили от мусора и надписей, отремонтировали настилы и лавочки, урны и светильники заменены на новые.