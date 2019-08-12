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Определены два вида пассажиров московского метро 

Мослента + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пассажиры московского метро делятся на два вида: скучающие и читающие. На это обратила внимание пользовательница Facebook Евгения Бородина.
Она опубликовала пост, прикрепив к нему снимок двух детей, сидящих в вагоне метро. На фото один мальчик увлеченно читает книгу, а второй в это время загадочно смотрит вдаль.
Один из комментаторов отметил, что скучающего мальчика можно назвать и мечтающим. На это Бородина ответила: «Что-то на это лице мечт не видно. Одни страдания».
В июле пользователи сети рассказали, как отличить иногороднего пассажира метро от москвича. По их мнению, если человек поднимается по идущему вниз эскалатору, то он приезжий.
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Новости Москвы , Евгения Бородина
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