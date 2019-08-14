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Теплые переходы появятся между некоторыми станциями метро и МЦД 

Вести Подмосковья + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Теплые переходы появятся между станциями метро «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская» с Московскими центральными диаметрами. Об этом сообщила пресс-служба Мэра Москвы.
Теплые переходы соединят станции метрополитена с платформами МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) Дмитровская и Петровско-Разумовское. Их строительство начнется после запуска движения поездов на первом диаметре.
Благодаря теплому контуру пересадки между разными видами транспорта в столице станут комфортнее, — отметил начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.
После запуска МЦД в Тимирязевском районе будут функционировать два транспортно-пересадочных узла — «Петровско-Разумовский» и «Дмитровский».
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