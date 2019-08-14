Теплые переходы появятся между некоторыми станциями метро и МЦД

Теплые переходы появятся между станциями метро «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская» с Московскими центральными диаметрами. Об этом сообщила пресс-служба Мэра Москвы.

Теплые переходы соединят станции метрополитена с платформами МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) Дмитровская и Петровско-Разумовское. Их строительство начнется после запуска движения поездов на первом диаметре.

Благодаря теплому контуру пересадки между разными видами транспорта в столице станут комфортнее, — отметил начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов

После запуска МЦД в Тимирязевском районе будут функционировать два транспортно-пересадочных узла — «Петровско-Разумовский» и «Дмитровский».