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В Раменках построят спорткомплекс с бассейном 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На месте старого физкультурно-оздоровительного комплекса "Раменки" построят современный спортивный центр с бассейном. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки» существует в Москве с 1989 года. Он уже износился, кроме того, от жителей неоднократно поступали различные пожелания, одно из которых — организация занятий по водным видам спорта. Местные власти прислушались к просьбам жителей. В новом спортивном центре появится долгожданный бассейн", — сказала она, передает портал мэра и правительства Москвы.
Новый спорткомплекс будет четырехэтажным. Здесь появятся дополнительные залы и секции. Общая площадь комплекса составит 5880 квадратных метров.
Сейчас в комплексе работают секции по разным видам спорта: карате, тхэквондо, дзюдо, детским танцам, большому теннису, шахматам.
1 августа Сергей Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном ГБУ "Спортивная школа "Косино".
Всего в Москве на сегодняшний день работают 1185 бассейнов. Из них 945 относятся к системе городских учреждений спорта и образования. В 2011-2018 годах в столице было открыто 32 новых бассейна.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
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