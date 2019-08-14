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Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа 

ТАСС + ещё 11 2 часа назад
Фото: ТАСС
Власти Москвы согласовали проведение митинга без шествия 25 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
"По результатам рассмотрения поступившего в правительство Москвы уведомления от группы граждан 25 августа 2019 года с 14:00 до 18:00 публичных мероприятий в форме шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены в районе д. 12 с количеством участников до 100 тыс. человек, до сведения организаторов
доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия)", — сказал он.
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Новости Москвы , Общество , Правительство Москвы
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