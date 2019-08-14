Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа 

Власти Москвы согласовали проведение митинга без шествия 25 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
"По результатам рассмотрения поступившего в правительство Москвы уведомления от группы граждан 25 августа 2019 года с 14:00 до 18:00 публичных мероприятий в форме шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены в районе д. 12 с количеством участников до 100 тыс. человек, до сведения организаторов
доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия)", — сказал он.