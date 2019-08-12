Фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Сокольники» продлили до 13 августа

Фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Сокольники» продлен до 13 августа 2019 г. Об этом сообщает пресс-центр фестиваля «День Индии».

«Непогода внесла свои коррективы в программу мероприятия, и организаторы приняли решение продлить фестиваль «День Индии» до 13 августа», — говорится в сообщении.

Шестой фестиваль дружбы «День Индии» открылся в «Сокольниках» 10 августа, в 2019 г. он приурочен к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди. В первый день фестиваля президент индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани посадил лиственницу в честь Махатмы Ганди.

Ранее «Известия» сообщали, что более 150 компаний привезли на фестиваль индийские товары — натуральную аюрведическую косметику, масла и благовонья, средства для здоровья, кашемировые и шелковые шали и палантины, украшения в стиле этно, камни и серебро. Кроме того, специально из Индии для участия в фестивале прибыл астролог с мировым именем пандит Аджай Бхамби, консультирующий знаменитых актеров, политиков, спортсменов, музыкантов и других знаменитых личностей. На празднике также можно посетить мастер-классы по готовке национальных индийских блюд, по рисованию в индийском стиле и танцевальные мастер-классы.