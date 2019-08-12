В Москве появился навигатор социальных услуг

Интерактивная онлайн-карта социальных услуг появилась на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы . Как отмечается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы , с помощью интерактивной карты горожане могут найти ближайшую организацию, где можно получить социальную помощь.

"Наша электронная карта социальных услуг сделана именно для того, чтобы помочь москвичам быстро сориентироваться и найти информацию, где и как можно получить социальную помощь от города в своем районе", — приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна.

Отмечается, что с помощью нового сервиса москвичи могут быстро найти центры занятости, службы юридической или психологической помощи, службы медиации (помощи в урегулировании семейных конфликтов) и комнаты прохлады. Сейчас на карте отмечены 350 адресов. "Со временем сервис будет развиваться и на карте появятся услуги для семей с детьми, людей с инвалидностью, пенсионеров и других жителей столицы", — добавил Петросян