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Москвичи выбрали программу Дня города 

Москва24 5 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, с помощью которого москвичи выбрали праздничную программу Дня города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В голосовании приняли участие более 150 тысяч человек. Большинство из них уверено, что праздник не может обойтись без фейерверков. За это проголосовали 40,82 процента москвичей. За отдельные мероприятия для детей проголосовали почти 30%.
Мероприятия посвященные благотворительным акциям заинтересовали 14,16 процента человек. Также в ходе голосования было предложено несколько своих вариантов. Так, горожане предложили устроить показ фильма "Я шагаю по Москве" в кинотеатрах на открытом воздухе и провести исторические квесты.
Помимо этого, участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за праздничную программу в округах столицы. По итогам голосования выяснилось, что большее предпочтение горожане отдают современной музыке, за этот вариант высказались 37,34% москвичей. Также горожане выбрали театрализованные представления, концерты классической музыки, поэтические программы, шахматные турниры, концерты народных коллективов и битбокс-баттлы.
День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Для москвичей и гостей столицы будут организованы различные мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и праздничный фейерверк.
В День города столичные районы украсят около 1,5 тысячи цветников фестиваля "Цветочный джем". Участникам конкурса бесплатно выдадут растения, инвентарь и все необходимые инструменты.
С конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля "Цветочный джем" организуют развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города и любительский конкурс.
В прошлом году День города отмечали в столице 8 и 9 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили свыше 300 крупных праздничных мероприятий, в том числе 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов.
Главным подарком к празднику стало открытие концертного зала в парке "Зарядье". Завершением праздника стал фейерверк, который запустили с 30 площадок. Порядок и безопасность в Москве обеспечивали 39 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.
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Новости Москвы , Росгвардия , Правительство Москвы , Москва
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