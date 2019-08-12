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Утвержден дизайн интерьера станции «Лефортово» 

Вечерняя Москва + ещё 12 5 часов назад
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Интерьеры станции «Лефортово» Большой кольцевой линии будут стилизованы под старинные гравюры ХVII–XVIII веков. При отделке будут использованы монохромные цвета, в основном, светлые. На стенах будут размещены декоративные панно с изображением Лефортовского дворца в отражении реки Яузы.
— Источником вдохновения для архитекторов послужил Лефортовский дворец, расположенный на правом берегу реки Яузы в соседнем с Лефортовом Басманном районе. До наших дней первоначальная постройка не сохранилась. Однако облик дворца запечатлен на старинных гравюрах, — поделился главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Одна из художественных композиций будет посвящена первому владельцу дворца Францу Лефорту. Она будет украшена символами герба Лефортов — слоном и шлемом.
Станция «Лефортово» с выходом к кинотеатру «Спутник» строится на юго-востоке столицы между улицами Солдатская и Наличная. Ожидается, что открытие станции состоится в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Новости Москвы , Франц Лефорт , Сергей Кузнецов
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