Утвержден дизайн интерьера станции «Лефортово»

Интерьеры станции «Лефортово» Большой кольцевой линии будут стилизованы под старинные гравюры ХVII–XVIII веков. При отделке будут использованы монохромные цвета, в основном, светлые. На стенах будут размещены декоративные панно с изображением Лефортовского дворца в отражении реки Яузы.

— Источником вдохновения для архитекторов послужил Лефортовский дворец, расположенный на правом берегу реки Яузы в соседнем с Лефортовом Басманном районе. До наших дней первоначальная постройка не сохранилась. Однако облик дворца запечатлен на старинных гравюрах, — поделился главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Одна из художественных композиций будет посвящена первому владельцу дворца Францу Лефорту . Она будет украшена символами герба Лефортов — слоном и шлемом.

Станция «Лефортово» с выходом к кинотеатру «Спутник» строится на юго-востоке столицы между улицами Солдатская и Наличная. Ожидается, что открытие станции состоится в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.