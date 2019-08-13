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Сколько стоит самая дешевая квартира в Москве 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самая дешевая новая квартира в Москве стоит 3,2 миллиона рублей, сообщается на сайте риэлтора «Метриум».
Согласно подсчетам компании, самым доступным предложением на рынке новостроек массового сегмента в столице по итогам июля была студия площадью 19,8 квадратного метра в жилом комплексе «Мякинино Парк» в районе Кунцево — 3,184 миллиона рублей.
Вторым по доступности предложением была студия той же площади в ЖК «Люблинский парк» в Люблине за 3,8 миллиона, третьим — 19,9-метровая студия в ЖК «Дмитровский парк» (Дмитровский район) за 3,81 миллиона.
В среднем квартира в новостройке массового сегмента стоила 9,84 миллиона (на 0,3% больше, чем в июне), а средняя цена квадратного метра составила 167,9 тысячи (на 0,1% дороже, чем месяцем ранее).
Всего в июле на рынке новостроек массового сегмента были выставлены на продажу более 16,2 тысячи квартир площадью 950 тысяч квадратных метров (на 2,1% и 1,7% больше показателей июня соответственно). Большая часть из них двухкомнатные (41,3%) в домах на этапе монтажа этажей (49,7%).
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