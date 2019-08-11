Названы главные строительные проекты Москвы

Московские власти назвали наиболее значимые строительные проекты, работа над которыми ведется в настоящее время. Подборка опубликована mos.ru.

В июне текущего года была открыта Некрасовская линия метро, которая пока состоит из четырех станций. Каждая из них обладает уникальным дизайном. До 2020 года планируется завершить строительство второго участка линии.

Над Большой кольцевой линией, призванной перераспределить пассажиропоток метрополитена, работали с 2011 года. Первый участок «Петровский парк» — «Деловой центр» был открыт в 2018 году. К 2022 году планируется замкнуть кольцо полностью. Протяженность линии составит 69 километров.

Еще один проект, завершения которого ждут с нетерпением, — школа с кванториумом. Она возводится на территории бывшей промзоны « ЗИЛ ». Школу оборудуют высокотехнологичным оборудованием, ученики смогут получить углубленные знания.

Оборудуют по последнему слову технику и медицинский центр «Новомосковский». А «Остров мечты» станет самым крупным крытым парком развлечений в Европе.