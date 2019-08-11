Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы главные строительные проекты Москвы 

Мир24 + ещё 5 11 августа 2019
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Московские власти назвали наиболее значимые строительные проекты, работа над которыми ведется в настоящее время. Подборка опубликована mos.ru.
В июне текущего года была открыта Некрасовская линия метро, которая пока состоит из четырех станций. Каждая из них обладает уникальным дизайном. До 2020 года планируется завершить строительство второго участка линии.
Над Большой кольцевой линией, призванной перераспределить пассажиропоток метрополитена, работали с 2011 года. Первый участок «Петровский парк» — «Деловой центр» был открыт в 2018 году. К 2022 году планируется замкнуть кольцо полностью. Протяженность линии составит 69 километров.
Еще один проект, завершения которого ждут с нетерпением, — школа с кванториумом. Она возводится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Школу оборудуют высокотехнологичным оборудованием, ученики смогут получить углубленные знания.
Оборудуют по последнему слову технику и медицинский центр «Новомосковский». А «Остров мечты» станет самым крупным крытым парком развлечений в Европе.
Мир24: последние новости
Участок Сокольнической линии метро закроют с 18 по 24 августа из-за строительства БКЛ ЦОДД: ситуация на дорогах Москвы будет ухудшаться с 26 августа Станцию «Лефортово» БКЛ украсят старинные гравюры
Комментарии
Новости Москвы , Завод имени И.А. Лихачева , Правительство Москвы , Mos.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе137
Раскрыт план НАТО по «устрашению» России7
Россиян предупредили о резком похолодании17
Туристов нашли мертвыми в палатке46
Памфилова ответила на требование перенести выборы2
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:35
Судьбу студентов определит искусственный интеллект
Образование Общество
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
03:50
В двух регионах РФ температура упала ниже нуля
Погода Общество
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
00:34
К Земле приближается огромный астероид
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение