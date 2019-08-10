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ЦОДД назвал дату возвращения пробок в Москву 

Газета.Ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: Pavel Golovkin/AP
Центр организации дорожного движения сообщил о возвращении пробок в Москву из-за завершения летнего сезона. Об этом передает твиттер ЦОДД.
По данным центра, пробки вернутся в Москву с 26 августа, когда в столицу активно начнут приезжать школьники, студенты и отпускники.
Как ожидают в ЦОДД, трафик авто увеличиться на 15-17%.
Уточняется, что на дорогах Москвы может оказаться от 100-125 тыс. транспортных средств.
Также центр предупреждает, что самая сложная ситуация с пробками в связи с подготовкой к учебному году возникнет у торговых центров и детских магазинов.
Ранее рассказали про новые штрафы для водителей.
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