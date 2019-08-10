Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь

Терпеть дожди и штормовое предупреждение осталось немножко — всего лишь до обеда. После этого в Москву вернется типичное лето с солнцем и +20 градусами. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Погода берет курс на улучшение, лето вернется в столицу в воскресенье, 11 августа, отметил метеоролог. В Москву придет облачная погода, но в основном горожан будет радовать солнце и +20 градусов. По словам Тишковца, это норма.

Кроме того, в норму вернется и атмосферное давление — 745 миллиметров ртутного столба.

Дожди скоро пройдут, они закончатся в субботний обед, около 14:00–15:00. Синоптики прогнозируют, что к этому времени с неба обрушится не более пяти миллиметров осадков.

Столбик термометра поднимется до +16…+18, а ветер будет дуть со скоростью пять-10 метров в секунду.

Тем не менее за последние дни больше всех от погоды досталось Новгородской, Тверской, Ивановской и Костромской областям. В ночь на 9 августа в этих регионах выпало максимальное количество осадков — до 70 миллиметров и выше, писало РИА ФАН.