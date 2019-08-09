Движение поездов на участке Некрасовской линии метро приостановлено из-за проверки инфраструктуры

Движение поездов между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии Московского метрополитена временно прекращено. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Принято решение раньше начать ночное технологическое окно для проверки инфраструктуры на Некрасовской линии метро в связи с продолжительным дождем. Нет движения поездов между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского», — говорится в сообщении.

В пресс-службе метро призвали пользоваться наземным транспортом на время проведения проверки.