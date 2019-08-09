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Движение поездов на участке Некрасовской линии метро приостановлено из-за проверки инфраструктуры 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Движение поездов между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии Московского метрополитена временно прекращено. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«Принято решение раньше начать ночное технологическое окно для проверки инфраструктуры на Некрасовской линии метро в связи с продолжительным дождем. Нет движения поездов между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского», — говорится в сообщении.
В пресс-службе метро призвали пользоваться наземным транспортом на время проведения проверки.
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Тестирование стандарта связи 5G началось на территории столицы П.Бирюков: Минувшей ночью в Москве из-за непогоды упало 27 деревьев, три автомобиля повреждены Интервалы движения поездов на Некрасовской линии метро были увеличены из-за проверки тоннеля после дождя
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