Москва приступила к тестированию 5G

Операторы связи начали тестировать в столице новый стандарт связи 5G — до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково" . Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что соглашения о развитии 5G подписаны со всеми операторами "большой четверки" ( МТС Билайн , Мегафон, Tele2 ). По словам Лысенко, новая сеть обеспечит еще более высокие скорость передачи данных и пропускную способность. Министр столичного правительства также подчеркнул, что 5G даст толчок развитию интернета вещей, беспилотного транспорта, дистанционной медицины и многих других прорывных технологий.

В ходе пилотной работы операторы изучат сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений. Вместе с тем в Москве начнет работу 5G-демоцентр. На его базе будут проверять перспективные технологии и городские сервисы, в которых задействован новый стандарт связи.

Согласно программе "Цифровая экономика РФ", уже к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах-миллиониках, а к 2024 году — в 15 городах с населением более миллиона человек. Во время Всемирного мобильного конгресса 2019 года в Барселоне компании Tele2 и Ericsson договорились о намерении развивать технологии 5G в России. Планируется установить 50 тысяч базовых станций с поддержкой 5G в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.