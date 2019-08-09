Движение на улице Чаплыгина перекрыли до 19 августа 

Движение на одной из улиц в столичном районе Басманный перекрыли из-за ремонтных работ. Сообщается, что ограничения вводятся для водителей Москвы до 19 августа.
— Перекрытие в связи с ремонтными работами на улице Чаплыгина действует на участке указанной улицы от Большого Харитоньевского до Фурманного переулка до 22:00 11 августа, — говорится в новости информационного центра транспортного комплекса города.
Согласно инфографике ЦОДД, движение будут ограничивать на трех участках.
Информационный центр ДТиРДТИ