Подземный ТЦ построят на Павелецкой набережной 

Москомэкспертиза согласовала первый этап строительства подземного торгового комплекса на Павелецкой площади. Общая площадь работ составит более 72 тысяч квадратных метров.
ТЦ войдёт в состав ТПУ «Павелецкий» и будет состоять из четырёх этажей, объединённых пассажами и галереями. Проектом предусмотрены основной и дополнительный входы, а также отдельный заглублённый вестибюль со стороны Садового кольца и подземная парковка на 277 мест.
Прилегающую территорию обещают благоустроить искусственными холмами, газонами с деревьями и скульптурами. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, сообщает «Москва 24».
Новым инвестором проекта по строительству масштабного комплекса стала Группа «МИЦ». Ранее фирма «ТПУ „Павелецкий“ принадлежала дочерней структуре турецкой Enka, купившей её в 2016 году у столичных властей на открытых торгах за 315 млн рублей. МИЦ в них также участвовала, но её ценовое предложение оказалось лишь четвёртым: 59,3 млн рублей, писал News.ru.