Подземный ТЦ построят на Павелецкой набережной

Москомэкспертиза согласовала первый этап строительства подземного торгового комплекса на Павелецкой площади. Общая площадь работ составит более 72 тысяч квадратных метров.

ТЦ войдёт в состав ТПУ «Павелецкий» и будет состоять из четырёх этажей, объединённых пассажами и галереями. Проектом предусмотрены основной и дополнительный входы, а также отдельный заглублённый вестибюль со стороны Садового кольца и подземная парковка на 277 мест.

Прилегающую территорию обещают благоустроить искусственными холмами, газонами с деревьями и скульптурами. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, сообщает «Москва 24».