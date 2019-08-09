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Москвичи выберут исполнителей для фестиваля Pro Leto на ВДНХ 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Музыкальный фестиваль Pro Leto пройдет 31 августа на главной сцене ВДНХ. Новое голосование открылось в проекте "Активный гражданин": москвичи могут выбрать исполнителей, которые будут выступать на фестивале. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Отдать свой голос можно за Егора Крида, "Дискотеку Аварию", ST, Ганвеста, "Руки вверх", Мота, Cali, Ramil, Grivina, Катю Адушкину, Олега Тернового и других музыкантов. В голосовании можно выбрать одновременно до четырех вариантов.
С 1 по 4 августа ВДНХ отмечала свой 80-летний юбилей. Праздник посетили более миллиона человек. За четыре дня гости увидели 15 концертов, восемь балетных постановок, 25 видеопроекционных представлений, а также шоу дронов. В программе праздника также были спортивные соревнования и парад-карнавал.
В Зеленом театре, на Центральной аллее, в лектории и на крыше павильона "Рабочий и колхозница" в первые дни августа 2019 года звучала музыка — от джаза и этники до рок-н-ролла.
На площадке у фонтана "Дружба народов" люди танцевали самбу, вальс, ча-ча-ча и другие танцы.
Помимо основного праздника, в августе на Выставке пройдут также бесплатные концерты, лекции, мастер-классы и фестивали.
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