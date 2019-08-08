Москву накроет атмосферный фронт

Роман Вильфанд. К восьми часам вечера 8 августа в столичном регионе ожидаются сильные ливни со шквалистым ветром, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России

«Наиболее заметные осадки пройдут после 22:00, порывы ветра будут, в основном, ночью и в первой половине дня в пятницу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, порывы ветра в Подмосковье будут достигать 20−25 м/с, а за несколько часов в регионе может выпасть примерно 20 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы.

Метеоролог также отметил, что ливневые осадки и шквалы ожидаются и в других субъектах Центрального федерального округа.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что незначительное потепление, которое принесет теплый фронт в среду, 7 августа, сменится очередным похолоданием в пятницу. Выходные обещают быть теплыми, но дождь продолжит время от времени идти всю неделю.

Синоптики обещают возвращение теплой погоды только к середине августа.