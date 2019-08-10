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Бесконтактную оплату проезда введут во всем наземном транспорте Москвы с сентября 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Пассажиры всего наземного транспорта Москвы смогут с сентября бесконтактно оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона. Об этом сообщается на сайте мэрии.
"С сентября на всех маршрутах городского перевозчика "Мосгортранс" можно будет оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона. Это около 800 маршрутов автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов. Сейчас этот сервис доступен на 500 маршрутах. Чтобы расплатиться за поездку, потребуется приложить карту или гаджет к валидатору нового образца в салоне транспорта", — сообщается на сайте.
На экранах новых валидаторов появятся символы платежных систем, с помощью которых можно купить билет. Пассажиры могут расплатиться картами, которые поддерживают технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты. Оплачивая проезд с помощью банковской карты или смартфона, горожане могут сэкономить свои средства: одна поездка обойдется им в 42 рубля. Проездной билет, который можно купить у водителя, стоит на 13 рублей дороже.
Впервые в столичном транспорте бесконтактная система оплаты заработала в ноябре 2017 года. Тогда с помощью банковских карт и смартфонов можно было оплатить проезд в трамваях № 6 и 27. Во время чемпионата мира по футболу новые валидаторы появились в транспорте, который курсировал вблизи стадионов и в центре столицы.
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