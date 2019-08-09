Москвичи смогут заняться йогой по-индийски

В рамках фестиваля Дружбы «День Индии», который пройдет в московском парке «Сокольники» 10 и 11 августа, состоятся мастер-классы от гуру йоги, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Помимо мастер-классов гостей ожидают шесть специальных зон для практики и медитации. Заняться йогой и помедитировать можно будет на Солнечной поляне, а в Саду астрономов пройдет veda weekend с йогой, фотозоной, детскими мастер-классами, кино и дегустацией чая.

Открытие шестого фестиваля Дружбы «День Индии» в Сокольниках было перенесено на субботу, 10 августа, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Начало — 10:00 10 августа, окончание — 22:00 11 августа.