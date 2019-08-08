Составлен рейтинг станций московского метро по зарплатам

Специалисты проанализировали, как изменяется уровень зарплаты в Москве в зависимости от станций метро, рядом с которыми располагаются компании и организации. Авторами исследования выступили поисковик вакансий Adzuna.ru и агентство Pronline, сообщает «Российская газета».

Согласно материалам исследования, самые высокие зарплаты предлагают работодатели, офисы которых расположены у станций метро «Петровский парк» (67,6 тысячи рублей), «Телецентр» (67 тысяч) и «Деловой центр» (66,9 тысячи). Аутсайдерами рейтинга оказались станции «Тимирязевская», «Тропарево» и «Шипиловская» — средняя зарплата здесь чуть более 40 тысяч рублей.

Больше всего актуальных вакансий у станций метро «Павелецкая», «Алтуфьево» и «Тульская» — больше двух тысяч. Наименьшее число вакантных рабочих мест в компаниях, расположенных у станции метро «Битцевский парк», а также у станций монорельса «Улица Милашенкова» и «Улица Академика Королева».

В целом в Москве открыто больше 60 тысяч вакансий с зарплатой от 70 тысяч рублей. Самое большое вознаграждение предлагают топ-менеджерам, специалистам в сфере информационных технологий и продаж.