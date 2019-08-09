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Власти Москвы прокомментировали оповещение о непогоде в городе 

RT на русском + ещё 35 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Информирование жителей Москвы о прогнозируемой 8 и 9 августа непогоде позволило предотвратить травмирование людей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.
«Самое страшное, что было — это сильные порывы ветра. По прогнозам, порывы ветра местами до 23 метров в секунду и больше. Были проведены мероприятия по информированию населения, эти мероприятия и ряд других позволили сделать всё необходимое, чтобы не допустить травматизма населения», — цитирует ТАСС Бирюкова.
Он отметил, что для оповещения о непогоде были задействованы телевидение и радио, также работало оповещение населения через смс-сообщения, включена звуковая информация по городу.
По его словам, предупреждения повторялись через каждые 30 минут в 56 местах массового пребывания.
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве было прервано на несколько минут из-за предупреждения МЧС о надвигающейся непогоде.
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Новости Москвы , Общество , Погода , Петр Бирюков , МЧС , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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