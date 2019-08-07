Москвичи утратили интерес к дешевому жилью

российской столице снизился спрос на апартаменты — формат жилья, не предусматривающий постоянной регистрации и потому уступающий в цене квартирам. Об этом сообщается в исследовании компании «Метриум» (есть в распоряжении редакции).

Доля апартаментов в общем объеме сделок с жильем в Москве снизилась с 12 процентов в январе 2019 года до 8 процентов в июле. Такую диниамику в «Метриум» объясняют сокращением предложения: с начала года продажи были открыты в 9 столичных апарт-комплексах, это абсолютный антирекорд с 2014 года.

Строительство апарт-комплексов в столице пошло на спад из-за изменения правил долевого строительства жилья, считают в компании. «Новая схема продаж затрагивает и сегмент апартаментов, но в отличие от квартир, в этом секторе рынка темпы реализации обычно ниже, как и цены, поэтому переход на проектное финансирование в данном случае может быть более сложным. Полагаю, именно это способствовало уменьшению активности девелоперов», — приводятся в исследовании слова одного из застройщиков апартаментов, генерального директора «Level Group» Кирилла Игнахина.

Ранее в «Метриум» сообщали о росте цен на столичные апартаменты. По статистике компании, с января по июнь 2019-го недвижимость этого формата прибавила в цене от 3-5 процентов (апартаменты комфорт— и бизнес-класса) до 16 процентов (элитные апартаменты). Самый дешевый апартамент июня был выставлен на продажу за 2,9 миллиона рублей.