Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мосгаз» построит первые умные газопроводы в Новой Москве до конца 2019 года 

ТАСС + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Специалисты компании "Мосгаз" построят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) до конца 2019 года 18 км оснащенных умными автоматическими запорными устройствами газопроводов. Это первые подобные сети в Новой Москве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе предприятия.
"Новые газопроводы, оснащенные умными запорными устройствами, войдут в единую автоматизированную систему дистанционного контроля и управления режимами городской газораспределительной сети. Это обеспечит высокую степень надежности газораспределительных сетей на территории ТиНАО", — цитирует пресс-служба гендиректора компании Гасана Гасангаджиева.
По данным пресс-службы, устройства позволяют дистанционно в течение нескольких минут отключать многокилометровые участки газовой сети и обеспечивать бесперебойное и безопасное снабжение. Отмечается, что такие газопроводы в ТиНАО, где с 2018 года ведется строительство новой сети, появятся впервые. На территории Москвы подобные устройства используются с 2009 года, сейчас их более 620.
По словам Гасангаджиева, по программе развития системы газоснабжения ТиНАО будет построено более 290 км газопроводов и 10 пунктов редуцирования газа. На территории Новой Москвы создадут систему транспорта газа с высокой степенью резервирования и автоматизации.
ТАСС: последние новости
Мосгортранс приобретет более 100 автобусов для туристического обслуживания детей Московские парки примут участие в разработке ПДД для личного электротранспорта Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Комментарии1
Новости Москвы , Другое , Гасан Гасангаджиев , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подняли по тревоге: Киев бросает армию на передовую134
«Наши четко стреляют»: Снайпер ДНР оценил ситуацию под Мариуполем2
Кремль рассказал о разговоре Путина и Зеленского26
Зеленский позвонил Путину313
Южная Осетия решила войти в состав России854
Видео
02:41
Названо имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга
Шоу-бизнес Происшествия
06:30
Экскурсия по МКС от Роскосмоса
Наука и техника
01:11
Зеленский позвонил Путину
В мире Политика
00:43
Кремлёвский комбинат питания решил засудить Киркорова
Шоу-бизнес
00:18
Бой завязался в зоне КТО в Ингушетии
Происшествия Армия
03:57
Япония отказалась принять протест России
Политика
00:49
«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17
В мире Другое
05:52
На Украине потребовали смены мирового порядка
В мире Ближний Восток
00:17
Лебедев покинул Россию
Общество Другое
02:00
Решена судьба Соболь
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение