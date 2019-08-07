«Мосгаз» построит первые умные газопроводы в Новой Москве до конца 2019 года

Специалисты компании "Мосгаз" построят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) до конца 2019 года 18 км оснащенных умными автоматическими запорными устройствами газопроводов. Это первые подобные сети в Новой Москве , сообщили ТАСС в среду в пресс-службе предприятия.

"Новые газопроводы, оснащенные умными запорными устройствами, войдут в единую автоматизированную систему дистанционного контроля и управления режимами городской газораспределительной сети. Это обеспечит высокую степень надежности газораспределительных сетей на территории ТиНАО", — цитирует пресс-служба гендиректора компании Гасана Гасангаджиева.

По данным пресс-службы, устройства позволяют дистанционно в течение нескольких минут отключать многокилометровые участки газовой сети и обеспечивать бесперебойное и безопасное снабжение. Отмечается, что такие газопроводы в ТиНАО, где с 2018 года ведется строительство новой сети, появятся впервые. На территории Москвы подобные устройства используются с 2009 года, сейчас их более 620.

По словам Гасангаджиева, по программе развития системы газоснабжения ТиНАО будет построено более 290 км газопроводов и 10 пунктов редуцирования газа. На территории Новой Москвы создадут систему транспорта газа с высокой степенью резервирования и автоматизации.