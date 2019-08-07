Мосгортранс приобретет более 100 автобусов для туристического обслуживания детей

ГУП "Мосгортранс" закупит 110 автобусов туристического класса — их задействуют в перевозках детей по заказам образовательных учреждений столицы. Новые автобусы будут перевозить детей на экскурсии и крупные городские мероприятия, сообщает в среду пресс-служба предприятия.

"Автобусы будут соответствовать самым современным требованиям комфорта, безопасности и экологичности. По техническому заданию их оснастят двигателями класса "Евро 5" или выше, в салоне будет климат-контроль и камеры видеонаблюдения. Каждый автобус сможет вместить 50 пассажиров. Поставку нового транспорта мы планируем до весны 2020 года", — цитирует пресс-служба замгенерального директора ГУП "Мосгортранс" Максима Коновалова.

Транспорт будет оборудован системой информирования водителя об опасном сближении с находящимися рядом транспортными средствами. Кроме того, информация о любой нештатной ситуации в автобусе будет автоматически направляться производителю.

Сиденья автобусов оснастят ремнями безопасности. В салоне можно будет зарядить мобильный телефон и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На транспортные средства нанесут опознавательные знаки "Перевозка детей". За самочувствием водителя будет следить система контроля здоровья. Она также не допустит его к управлению транспортным средством, если зафиксирует запах алкоголя.

Кроме экскурсионного сопровождения Мосгортранс регулярно обслуживает гостей и участников крупных международных мероприятий. В частности, ежегодно автобусы предприятия встречают детские делегации, которые приезжают на Общероссийскую новогоднюю елку.