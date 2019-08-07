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В центре Москвы построили хоспис 

РИА Недвижимость + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы ввели в эксплуатацию после реконструкции нежилое здание, в котором разместится хоспис "Дом с маяком", сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Хоспис построили на Долгоруковской улице. Четырехэтажное здание с пристройкой полностью укомплектовано мебелью и медицинским оборудованием. Всего в стационаре 15 палат для взрослых и детей, уточняется в пресс-релизе.
В хосписе также построены приемные отделения, бассейн, комнаты для занятий творчеством и психологической разгрузки, зимний сад, столовая и часовня.
Реконструкция проведена за счет благотворительного медицинского частного учреждения "Детский хоспис", добавляется в сообщении.
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Новости Москвы , Москва
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