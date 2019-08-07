В центре Москвы построили хоспис

В центре Москвы ввели в эксплуатацию после реконструкции нежилое здание, в котором разместится хоспис "Дом с маяком", сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Хоспис построили на Долгоруковской улице. Четырехэтажное здание с пристройкой полностью укомплектовано мебелью и медицинским оборудованием. Всего в стационаре 15 палат для взрослых и детей, уточняется в пресс-релизе.

В хосписе также построены приемные отделения, бассейн, комнаты для занятий творчеством и психологической разгрузки, зимний сад, столовая и часовня.

Реконструкция проведена за счет благотворительного медицинского частного учреждения "Детский хоспис", добавляется в сообщении.