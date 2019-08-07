Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников собирается предложить паркам Москвы ввести единые правила по использованию гироскутеров и моноколёс до внесения изменения в ПДД.
Председатель Мосгордумы еще в конце апреля заявлял о необходимости пересмотра вопросов безопасного хранения и эксплуатации транспорта на электротяге: электросамокатов, моноколес, гироскутеров. В начале июля в пресс-службе Центра организации дорожного движения рассказали РИА Новости, что готовят поправки в кодекс об административных правонарушениях об ответственности для нарушающих ПДД водителей этих средств. В свою очередь Шапошников ранее заявлял, что Мосгордума готова рассмотреть предложения ЦОДД уже в осеннюю сессию для ускорения внесения необходимых изменений в ПДД и КоАП, либо иных изменений в федеральное законодательство.
Как отметил Алексей Шапошников на своей странице в Facebook, до внесения всех изменений со стороны Мосгордумы уже можно работать в этом направлении и предложить паркам разработать единые правила для использования транспорта на электротяге, так как летом очень много москвичей используют этот вид транспорта в парках и общественных пространствах.
"Как быть сейчас, в летний период, когда изменения еще не внесены, а все больше москвичей используют транспорт на электротяге, особенно в парках и иных общественных пространствах? Единых правил нет, а, значит, любое нарушение — не нарушение… Планирую в самое ближайшее время обратиться в столичный департамент культуры или "Мосгорпарк", которые координируют деятельность городских парков, с предложением разработать обязательные правила использования персонального (портативного) транспорта на электротяге", — написал Шапошников.