Пассажиры московского метро стали чаще оплачивать проезд через смартфон

Пассажиры метро стали чаще оплачивать проезд смартфонами через терминалы, расположенные на турникетах, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.

"Пассажиры московского метро стали почти в 15 раз чаще оплачивать поездки с помощью банковских карт или смартфонов через терминалы, расположенные на турникетах. Ежедневно считыватели используют более 44 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в январе этого года таким способом расплачивались лишь три тысячи человек в день.

Согласно сообщению, пользуясь таким способом оплаты проезда, пассажиры также экономят свои средства: одна поездка обходится в 42 рубля. Это на 13 рублей меньше, чем стоимость поездки при покупке билета "Единый".

Добавляется, что теперь терминалы есть на двух турникетах в каждом вестибюле метро. Эти устройства отмечены специальными наклейками. На всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) также есть турникеты со считывателями. Оплатить поездку с помощью банковской карты или смартфона через терминал на турникете можно будет и на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Новый вид общественного транспорта планируется запустить к концу этого года.