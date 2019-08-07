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В московском зоопарке поселился «кошачий медведь» Гула 

Мослента + ещё 11 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился бинтуронг, или, как его еще называют, «кошачий медведь». Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе зоопарка.
Хищник прибыл в Москву из чешского города Острава.
«Это годовалый самец по имени Гула. Вскоре к нему должна присоединиться самка — для размножения. Ее планируют получить до наступления холодов, так как бинтуронги очень теплолюбивы», — добавили в зоосаде.
Бинтуронг является единственным хищником в Евразии, который использует хвост для лазания. С его помощью животное может спускаться по стволу головой вперед и передвигаться по веткам вверх тормашками. Питаются бинтуронги в основном фруктами, больше всего любят бананы, виноград и манго. Также в их рацион входят рыба и мясо.
Голос бинтуронга напоминает мяуканье кошки. Когда Гуле комфортно, он «хихикает», а когда чем-то недоволен — громко кричит. Пик активности хищника наступает после полуночи: он бегает по вольеру, швыряет разные предметы и цепляется за них хвостом.
Сейчас Гула находится в неэкспозиционной зоне и недоступен для посетителей. Это необходимо для того, чтобы он привык к новому месту жительства.
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