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Началась проходка второго тоннеля на юго-западном участке БКЛ 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: twitter.com/mossobyanin
Началось строительство второго тоннеля между станциями "Проспект Вернадского" и "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
"На юго-западе БКЛ начали строить второй тоннель от "Проспекта Вернадского" до "Улицы Новаторов". Тоннель протяженностью 1,2 тысячи метров пройдет под действующей станцией "Проспект Вернадского" Сокольнической линии", — написал мэр.
Проходка первого тоннеля между станциями "Проспект Вернадского" и "Улица Новаторов" началась в середине июня текущего года. Проходкой занимался 15-й проходческий щит "Полина".
За последние восемь лет в столице, с учетом МЦК, появилось 137 километров новых линий и 73 станции. До конца 2027 года в Москве планируют построить почти 80 станций метро. При этом 135 километров линий подземки и 55 станций построят до 2024 года, уточнил заммэра Марат Хуснуллин. Ожидается, что Большую кольцевую линию метро запустят целиком в 2023 году.
Большая кольцевая линия — крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин
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