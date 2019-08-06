Москвичам пообещали потепление до 25 градусов

Синоптики пообещали москвичам, что летнее тепло вернется в столицу к четвергу, 8 августа. Температура повысится до +25 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru.

"В Москве неделя стартует вполне октябрьской погодой. Днем столбики термометров в столице не поднимутся выше плюс 13, что почти на девять градусов холоднее климата", — цитирует специалистов "Фобоса" Агентство "Москва".

Однако уже во вторник, 6 августа, ситуация изменится к лучшему, заверили метеорологи, а к четвергу столбики термометров покажут до 25 градусов тепла.