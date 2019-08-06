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Москвичам пообещали потепление до 25 градусов 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики пообещали москвичам, что летнее тепло вернется в столицу к четвергу, 8 августа. Температура повысится до +25 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru.
"В Москве неделя стартует вполне октябрьской погодой. Днем столбики термометров в столице не поднимутся выше плюс 13, что почти на девять градусов холоднее климата", — цитирует специалистов "Фобоса" Агентство "Москва".
Однако уже во вторник, 6 августа, ситуация изменится к лучшему, заверили метеорологи, а к четвергу столбики термометров покажут до 25 градусов тепла.
"Впервые за последние 10 дней температура превысит уровень нормы", — отметили в центре "Фобос".
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Новости Москвы , Погода , АГН "Москва" , Москва24 , Москва
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