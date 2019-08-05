Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Боровском, Киевском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте, шоссе Энтузиастов, трассе М4 «Дон».

На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Дмитровский, Ховрино, Южное Тушино, Строгино, Крылатское, Кунцево, Тропарево-Никулино, Ясенево, Бирюлево Восточное, Капотня, Выхино-Жулебино, Вешняки, Ивановское, Северное Медведково, Бибирево.

В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Хорошевском и Рублевском шоссе, на ул. Нижние Мневники, Мосфильмовская, на Кутузовском, Мичуринском, Ломоносовском, Ленинском и Севастопольском проспектах, проспекте Вернадского, на ул. Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Бакинская, на Варшавском и Каширском шоссе, на проспекте Андропова, ул. Южнопортовая, Рязанском проспекте, проспекте Ветеранов, Мира, в Ростокинском проезде, на ул. Большая Академическая, Бутырская. Шереметьевская.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Мещанский, Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Донской, Даниловский, Нижегородский, Басманный. Кроме того, движение транспорта затруднено на Садовом кольце в районах Басманный, Красносельский, Тверской, Арбат, Замоскворечье, Таганский.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Пречистенской, Кремлевской, Софийской, Овчинниковской, Садовнической, Москворецкой, Котельнической, Космодамианской набережных, на Комиссариатском, Большом и Малом Каменных мостах, на ул. Балчуг, Новокузнецкая, Большая Никитская, Тверская, Большая Лубянка, Николоямская, на Никитском, Тверском, Страстном, Рождественском и Яузском бульварах.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов.