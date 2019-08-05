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В Москве появилась «кисельная» река 

Мослента 1 час назад
Вода в реке Сетунь на западе Москвы приобрела светлый оттенок, помутнела и стала похожа на кисель. Видео, сделанное у водоема, опубликовано во «ВКонтакте».
На кадрах запечатлены бобры, обитающие в реке. Один из них спокойно плывет по водоему.
Пользователей сети взволновало состояние воды. «"Мутная"? Это не то слово — это какой-то кисель из химикатов. Бедные животные», — пишет Андрей Петрович.
«Опять химикатов налили», — сетует Мария Аносова.
«Когда уже начнут расстреливать этих сливальщиков дерьма в водоемы?» — интересуется Галинка Малинка.
Сетунь является правым притоком Москвы-реки. Территория, прилегающая к обоим берегам реки в черте Москвы (от МКАД до устья) включена в созданный в 2003 году природный заказник «Долина реки Сетунь» — самый большой природный заказник, находящийся в черте столицы. Его площадь составляет 693,2 гектара.
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Новости Москвы , Видео , Мария Аносова , Москва
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