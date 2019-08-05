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В парке искусств «Музеон» открылась летняя читальня «Место книги» 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется
Летняя читальня «Место книги», библиотеки им. Н. А. Некрасова, открылась в парке искусств «Музеон». Об этом сообщает портал Мэра Москвы.
«Чтобы взять книгу из читальни домой, нужно получить читательский билет. Его оформят прямо в парке. В «Музеон» можно заказать бесплатную доставку любой книги из фонда библиотеки имени Н. А. Некрасова. Для этого необходимо найти интересующее издание в электронном каталоге на сайте. Единовременно выдадут до 15 книг на 30 дней», — говорится в сообщении.
Отмечается, что читальня будет работать до конца лета с 13:30 до 22:00. Кроме книг, посетили смогут поучаствовать в тематических дискуссиях, образовательных мероприятиях и взять настольные игры домой.
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