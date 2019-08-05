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Дублер Кутузовского проспекта построят в срок 

BFM.RU + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Южный дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью столицы — 24-й по счету. Мэр столицы Сергей Собянин выразил уверенность, что строительство завершится в установленные сроки.
Протяженность новой магистрали составит 11 километров. Она пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. В обоих направлениях будет по шесть полос для движения.
«Мы продолжаем активное дорожное строительство в городе. «Можайка» и Кутузовский проспект — одни из самых нагруженных магистралей. Для того, чтобы сделать транспортную ситуацию лучше, мы строим сразу два дублера — Северный дублер Кутузовского проспекта и Южный. Северный дублер — для его постройки земля уже полностью подготовлена. Прошло проектирование и сейчас ведется экспертиза. Что касается Южного дублера: он тянется от МКАДа до Третьего транспортного кольца. В предыдущие годы мы реконструировали улицу Генерала Дорохова. Сейчас идет реконструкция развязки на МКАДе. Сделали проектируемый проезд до улицы Мосфильмовская и сейчас от этой точки тянем магистраль до Третьего транспортного кольца. Много переходов через улицы, железные дороги, сложнейшие инженерные сооружения. Но я уверен, что в этом и в следующем году, двумя этапами, мы закончим Южный дублер», — заявил Собянин.
Также в мэрии отмечают, что для защиты жилой застройки от шума предусмотрена установка экранов общей протяженностью 1,7 километра. Кроме того запланировано строительство двух очистных сооружений и переустройство 62 километров инженерных коммуникаций. В настоящее время строительная готовность первого участка составляет 52%.
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