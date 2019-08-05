Москвичей поженят по индийским традициям

Жители Москвы смогут сыграть свадьбу по индийским традициям в рамках фестиваля «День Индии», который пройдет в столице с 9 по 11 августа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Как отмечается, понаблюдать за всеми этапами традиционной индийской церемонии бракосочетания можно будет на «Веранде танцев» столичного парка «Сокольники».

При этом у пар, желающих скрепить брачные узы таким оригинальным образом, будет возможность лично поучаствовать в церемонии. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте мероприятия.