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Москвичей поженят по индийским традициям 

Мослента + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Жители Москвы смогут сыграть свадьбу по индийским традициям в рамках фестиваля «День Индии», который пройдет в столице с 9 по 11 августа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.
Как отмечается, понаблюдать за всеми этапами традиционной индийской церемонии бракосочетания можно будет на «Веранде танцев» столичного парка «Сокольники».
При этом у пар, желающих скрепить брачные узы таким оригинальным образом, будет возможность лично поучаствовать в церемонии. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте мероприятия.
Фестиваль проводит Национальный Индийский Культурный центр «СИТА» при поддержке посольства Индии в России, Министерства культуры России и правительства Москвы. Мероприятия будут проходить с 10:00 до 22:00, вход на них будет свободным. При этом те, кто заранее зарегистрируется на сайте, получат сувениры от организаторов.
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Новости Москвы , Другое , Минкультуры , Правительство Москвы , Мослента , Москва
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