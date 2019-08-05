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Более десяти дворов благоустроили в Строгино 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Более десяти дворов благоустроили в столичном районе Строгино с начала текущего лета. Об этом сообщили в пресс-службы префектуры Северо-Западного административного округа Москвы.
Работы прошли во дворах домов по улицам Исаковского, Кулакова, Маршала Катукова, Таллинская, Твардовского и в Неманском проезде по программе «Мой район».
— Благоустройство уже провели в 11 дворах, еще два закончат обустраивать в ближайшие дни, — отмечается в сообщении.
В рамках программы в дворах проводится капитальный ремонт тротуаров, замену разрушенного бортового камня и укладка газона. Кроме того, на детских и спортивных площадках укладывается современное покрытие, пишет агенство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что 15 дворов в Люблино были благоустроены. Значительный объем работ прошел на Белореченской улице.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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