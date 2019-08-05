Более десяти дворов благоустроили в Строгино

Более десяти дворов благоустроили в столичном районе Строгино с начала текущего лета. Об этом сообщили в пресс-службы префектуры Северо-Западного административного округа Москвы.

Работы прошли во дворах домов по улицам Исаковского, Кулакова, Маршала Катукова, Таллинская, Твардовского и в Неманском проезде по программе «Мой район».

— Благоустройство уже провели в 11 дворах, еще два закончат обустраивать в ближайшие дни, — отмечается в сообщении.

В рамках программы в дворах проводится капитальный ремонт тротуаров, замену разрушенного бортового камня и укладка газона. Кроме того, на детских и спортивных площадках укладывается современное покрытие, пишет агенство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что 15 дворов в Люблино были благоустроены. Значительный объем работ прошел на Белореченской улице.