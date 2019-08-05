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Утвержден предмет охраны старинного Дома Страхова в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"
Предмет охраны старинного Дома Страхова в столице, являющегося уникальным для города примером деревянного зодчества, утвержден экспертами. Об этом проинформировали в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.
Предмет охраны — это самая важная информация об объекте культурного наследия. В ходе ряда исследований эксперты определяют, какие конкретно элементы памятника являются уникальными и требуют сохранения.
— На очередном заседании Научно-методического совета в Мосгорнаследии эксперты определили предмет охраны старинного деревянного Дома Страхова по адресу: улица Гастелло, дом 5, — указано в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что здание было возведено в начале XX века.
— Архитектор построил его для купцов Страховых в виде сказочного теремка. Главный и боковой фасады памятника декорированы потрясающей деревянной резьбой, — рассказал глава департамента Алексей Емельянов.
Сообщается, что в предмет охраны дома включены все его архитектурные детали. Их обязательное сохранение станет обязательным условием при разработке проектно-сметной документации при проведении реставрационных работ, передает Агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , АГН "Москва" , Москва
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