Утвержден предмет охраны старинного Дома Страхова в Москве

Предмет охраны старинного Дома Страхова в столице, являющегося уникальным для города примером деревянного зодчества, утвержден экспертами. Об этом проинформировали в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы

Предмет охраны — это самая важная информация об объекте культурного наследия. В ходе ряда исследований эксперты определяют, какие конкретно элементы памятника являются уникальными и требуют сохранения.

— На очередном заседании Научно-методического совета в Мосгорнаследии эксперты определили предмет охраны старинного деревянного Дома Страхова по адресу: улица Гастелло, дом 5, — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что здание было возведено в начале XX века.

— Архитектор построил его для купцов Страховых в виде сказочного теремка. Главный и боковой фасады памятника декорированы потрясающей деревянной резьбой, — рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

Сообщается, что в предмет охраны дома включены все его архитектурные детали. Их обязательное сохранение станет обязательным условием при разработке проектно-сметной документации при проведении реставрационных работ, передает Агентство городских новостей «Москва».