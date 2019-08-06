Около 50 площадок для празднования Курбан-байрама подготовят в Подмосковье

Порядка 50 площадок откроют в Московской области для проведения мусульманского праздника Курбан-байрам 11 августа. Об этом ТАСС сообщила во вторник министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

"Около 50 площадок для проведения торжественного богослужения, посвященного празднику Курбан-байрам, организуют на территории Московской области 11 августа 2019 года", — сказала Плещева.

Она уточнила, что площадки будут открыты в 36 муниципальных образованиях.

В прошлом году для проведения праздника Курбан-байрам в Московской области было организовано 39 площадок в 34 муниципальных образованиях.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения — отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.