Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 50 площадок для празднования Курбан-байрама подготовят в Подмосковье 

ТАСС + ещё 4 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Порядка 50 площадок откроют в Московской области для проведения мусульманского праздника Курбан-байрам 11 августа. Об этом ТАСС сообщила во вторник министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
"Около 50 площадок для проведения торжественного богослужения, посвященного празднику Курбан-байрам, организуют на территории Московской области 11 августа 2019 года", — сказала Плещева.
Она уточнила, что площадки будут открыты в 36 муниципальных образованиях.
В прошлом году для проведения праздника Курбан-байрам в Московской области было организовано 39 площадок в 34 муниципальных образованиях.
Курбан-байрам — праздник жертвоприношения — отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.
ТАСС: последние новости
"Ласточка" начнет курсировать между Москвой и Белгородом "День без турникетов" пройдет в Москве с 8 по 10 августа Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта в Москве завершится в 2020 году
Комментарии
Новости Москвы , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег США518
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео34
«Черная точка для украинцев»: подробности скандала из-за флага РФ36
ВМФ России получит «опасную матрешку»1
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»122
Видео
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:17
Москва решила «спрятать» спорную ракету
Оружие Политика
05:31
Путин предостерег США
Политика Оружие
00:37
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео
Происшествия
02:50
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»
В мире Кавказ
00:39
Захарова сделала заявление о Крыме
Политика США
01:03
В Китае переживают из-за планов США
Войска Армия
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение