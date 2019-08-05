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Между Москвой и Белгородом запущена «Ласточка» 

Москва меняется + ещё 4 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Первый скоростной электропоезд «Ласточка» отправился сегодня в 14.10 из Москвы в Белгород (прибытие в 21.40). В обратном направлении поезда начнут курсировать завтра с отправлением из Белгорода в 04.35 и прибытием в столицу в 12.07.
Как сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании, в пяти вагонах электропоезда смогут разместиться 350 пассажиров. В отдельных вагонах предусмотрены места для инвалидов-колясочников, пассажиров с животными, а также места бизнес-класса.
Белгород удален от Москвы на 660 км, со столицей его связывает Юго-Восточная железная дорога.
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Новости Москвы , Юго-Восточная железная дорога , Белгород , Москва
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