Между Москвой и Белгородом запущена «Ласточка»

Первый скоростной электропоезд «Ласточка» отправился сегодня в 14.10 из Москвы Белгород (прибытие в 21.40). В обратном направлении поезда начнут курсировать завтра с отправлением из Белгорода в 04.35 и прибытием в столицу в 12.07.

Как сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании, в пяти вагонах электропоезда смогут разместиться 350 пассажиров. В отдельных вагонах предусмотрены места для инвалидов-колясочников, пассажиров с животными, а также места бизнес-класса.