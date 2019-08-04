Спрос на однокомнатные квартиры в столице вырос

Средняя стоимость однушек в столичных новостройках эконом— и комфорткласса достигла 7,25 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум».

По данным аналитиков, столь высокая цена на бюджетную первичку зафиксирована впервые в истории Московского рынка недвижимости.

За последние пять лет однокомнатные квартиры массового сегмента выросли в цене на 19 процентов. А вот квадратный метр в них подорожал уже на 26 процентов. Так, например, в 2014-м среднестатистическая однушка в недорогой новостройке столицы обошлась бы покупателям в 6,1 миллиона рублей, то есть на 1,2 миллиона меньше, чем сейчас.

При этом средняя площадь однокомнатных квартир снизилась. Так, в 2014-м она достигала 42,6 квадратного метра, в 2019-м — только 40,1 «квадрата». Таким образом, пять лет назад «квадрат» в однокомнатной квартире массового сегмента обходился в 143 тысячи рублей, а теперь он стоит 181 тысячу.