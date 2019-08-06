Москве пообещали 80 новых станций метро

К 2028 году в российской столице планируется построить порядка 80 станций метро. Об этом во вторник, 6 августа, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин , передает РИА Новости.

До 2023 года в российской столице планируется ввести в эксплуатацию 135 километров линий, 55 станций метро и шесть электродепо, отметил чиновник. В период с 2024-го по 2027-й в городе появится еще 66 километров линий метрополитена и 26 станций. Таким образом, всего за девять лет в Москве построят 81 станцию подземки.

Хуснуллин также напомнил, что за 2019 год в столице будет введено почти 18 километров линий метро, восемь станций и одно депо.