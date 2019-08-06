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Москве пообещали 80 новых станций метро 

Lenta.ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: ТАСС
К 2028 году в российской столице планируется построить порядка 80 станций метро. Об этом во вторник, 6 августа, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.
До 2023 года в российской столице планируется ввести в эксплуатацию 135 километров линий, 55 станций метро и шесть электродепо, отметил чиновник. В период с 2024-го по 2027-й в городе появится еще 66 километров линий метрополитена и 26 станций. Таким образом, всего за девять лет в Москве построят 81 станцию подземки.
Хуснуллин также напомнил, что за 2019 год в столице будет введено почти 18 километров линий метро, восемь станций и одно депо.
В конце мая 2019-го стало известно, что московский метрополитен не будут расширять до подмосковных Мытищ, Красногорска и Балашихи. Такое решение приняли российское министерство транспорта совместно с РЖД, мэрией Москвы и правительством Московской области. Вместо продления линий столичного метро планируется сосредоточиться на развитии проекта Московских центральных диаметров (МЦД).
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Новости Москвы , реновация Москвы , Марат Хуснуллин , Минтранс РФ , Правительство Москвы , Правительство московской области , РЖД , РИА Новости , Москва
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