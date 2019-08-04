Врач рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва»

Даже те люди, которые ходят в поликлинику редко, проходят обследования в павильонах "Здоровая Москва", расположенных парках и общественных местах города, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Павильон чаще посещают люди трудоспособного возраста, те люди, которые при обычных условиях в поликлинику на диспансеризацию приходят реже. Еще одним плюсом можно считать, что павильон работает до 22, и в это вечернее время много людей, которые в рабочее время не могут прийти в поликлинику, сюда приходят", — сказал Тяжельников.

Он также отметил, что среди посетителей павильонов довольно много мужчин, притом что мужчины обычно не так следят за своим здоровьем и реже проходят диспансеризации в поликлиниках.

"У нас количество мужчин, которые посещают павильон, их на 10% больше, чем обычно посещают поликлинику. Это, действительно, уже маленькая, но победа", — сказал Тяжельников.

В столице работают 46 павильонов "Здоровая Москва", где горожане, в частности, могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.